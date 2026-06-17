Krönikörer: En era är slut, länge leve Ronaldo!

Cristiano Ronaldo levde inte upp till sin hype i Portugals första match i VM.

Ett hattrick från Lionel Messi borde ha satt press på Portugals Cristiano Ronaldo i onsdagskvällens gruppspelsmatch mot Kongo-Kinshasa. Men i den mån den argentinske bolltrollaren triggat honom, så märktes det inte på planen.

Expressens Noa Bachner och Aftonbladets Simon Bank är båda eniga om att storstjärnan Ronaldo har sina bästa år bakom sig. Inte ens 41-årige Ronaldo är immun mot att åldras, slår Simon Bank fast. Nummer 7 må ha haft en karriär som om han vore en fotbollsgud från Madeira, men i VM:s debutmatch agerade han snarare som en fripassagerare enligt Aftonbladet-krönikören.

”Tiden har gått. Ronaldo kan inte springa ikapp den längre”, skriver Bank.

Noa Bachner undrar, å sin sida, när det portugisiska landslaget ska våga byta regent:

”Portugal har inget landslag, utan ett hov, lett av en hovmarskalk, och längst fram spelar en kejsare utan kläder.”