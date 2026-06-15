Roswall om att ta många lobbymöten: ”Så jag jobbar”
Sveriges EU-kommissionär Jessika Roswall (M) försvarar att hon haft så många möten med lobbyister, rapporterar Altinget.
– Det är sättet jag jobbar på. Jag tror verkligen på att ha en dialog med väldigt många och väldigt brett, säger hon.
Roswall har haft 452 registrerade möten med lobbyister under sin tid som miljökommissionär – näst flest av alla nuvarande EU-kommissionärer.
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