Den brittiske skådespelaren Russell Brand döms i en domstol i London för ett fall av våldtäkt och tre fall av sexuella övergrepp, rapporterar Reuters. Han friades från ytterligare två fall av våldtäkt.

Domaren meddelar att Brand kommer att tilldelas ett ”betydande” fängelsestraff.

Brand har hittills nekat till brott och sagt att han varit ”besatt av sex” men aldrig gjort någonting utan samtycke.

Polisutredningen mot Brand pågår fortfarande, då han misstänks för våldtäkt mot ytterligare två kvinnor, enligt BBC.