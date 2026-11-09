Russell Brand tillsammans med sin fru Laura Brand utanför domstolen i London förra veckan.

Den brittiske komikern och skådespelaren Russell Brand döms till tio år och sex månader i fängelse för våldtäkt och sexuella övergrepp, rapporterar Sky News.

I samband med att domen meddelades i London beskrev domaren Brand som ett ”sexuellt rovdjur” och menade att komikern har ljugit under rättegången.

Redan förra veckan slog domstolen fast att Brand är skyldig till en våldtäkt och tre fall av sexuella övergrepp. Sedan dess har han suttit frihetsberövad i väntan på att straffet ska bestämmas.

Domstolen friade Brand i två andra fall av våldtäkt. Men han anklagas enligt Reuters för ytterligare två våldtäkter, bland annat mot en då 16-årig flicka.