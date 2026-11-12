Komikern, skådespelaren och den dömde våldtäktsmannen Russell Brand har fått sina konton på Metas plattformar borttagna.

Det är Brand själv som delar skärmdumpar på beskedet i ett inlägg på X, där hans konto finns kvar.

”Tacka gud för Elon Musk”, skriver han.

Russell Brands konto på Instagram hade över 5 miljoner följare. Hans konto på Facebook hade 6,2 miljoner följare, skriver Deadline.

Brand dömdes förra veckan till mer än tio års fängelse för en våldtäkt och tre sexuella övergrepp mot fyra kvinnor.