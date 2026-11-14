Russell Brand riskerar en tuff tid på Wandsworthfängelset i London, där han avtjänar sitt straff för våldtäkt och sexuella övergrepp, skriver BBC. Det över 170 år gamla fängelset är ökänt för våld, droger och överbeläggning. Den tidigare fången Chris Atkins beskriver det som ”helvetet på jorden”.

– Den första månaden är utan tvekan värst. Den psykiska chocken är enorm, säger han till kanalen.

Brands ankomst har väckt stor uppståndelse bland fångarna. Bland annat ska vissa ha ropat hans namn och bankat på celldörrarna, enligt fängelsepersonal som BBC talat med. Hans kändisskap och brotten han dömts för gör honom särskilt utsatt för våld.