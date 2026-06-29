Rymdfysikern Patrik Norqvist ger alla nördar en revansch

”Coolt är kanske inte rätt ord för att beskriva Norqvists sommarprat”, skriver DN-recensenten Sebastian Nowacki om rymdfysikern Patriks sommarprat i P1. Men när avsnittet närmar sig sitt slut kryper det i skinnet på honom när Norqvist målar en bild av hur stort universum är.

Kristin Södrén Sjögren på Expressen tycker att Norqvist ger alla nördar revansch.

”Jag lär mig mer av det här pratet än jag gjorde under hela högstadiet. Snart är den här astrogärin mer intresserad av Merkurius magnetfält än att planeten går i retrograd i dag.”

GP:s Johan Lundqvist var inte lika imponerad, framför allt inte av Norqvists sekvens med helium.

”Tacksamt i radio. Men knasigt eller kul? Inte så vidare värst.”