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Patrik Norqvist. (Malin Grönborg)
Sommarpratarna

Rymdfysikern Patrik Norqvist ger alla nördar en revansch

Av Hannah Gustafsson
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”Coolt är kanske inte rätt ord för att beskriva Norqvists sommarprat”, skriver DN-recensenten Sebastian Nowacki om rymdfysikern Patriks sommarprat i P1. Men när avsnittet närmar sig sitt slut kryper det i skinnet på honom när Norqvist målar en bild av hur stort universum är.

Kristin Södrén Sjögren på Expressen tycker att Norqvist ger alla nördar revansch.

”Jag lär mig mer av det här pratet än jag gjorde under hela högstadiet. Snart är den här astrogärin mer intresserad av Merkurius magnetfält än att planeten går i retrograd i dag.”

GP:s Johan Lundqvist var inte lika imponerad, framför allt inte av Norqvists sekvens med helium.

”Tacksamt i radio. Men knasigt eller kul? Inte så vidare värst.”

Kristin Södrén Sjögren: Patrik Norqvist ger nördarna revansch
recension · Expressen
Sebastian Nowacki: När Patrik Norqvist pratar om universums storlek vill jag krypa ur mitt skinn
recension · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Johan Lundqvist: Därför vann Patrik Norqvist ”Förrädarna” - ingen misstänker nörden i rummet
recension · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Patrik Norqvist har den ovanliga diagnosen Bechterews sjukdom
Aftonbladet
Lyssna på Patrik Norqvist sommarprat
radio+text · Sveriges Radio
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