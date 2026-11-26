Rysk militärtopp uppges ha gripits för korruption
Den ryska militärtoppen Jurij Grechov, biträdande chef för Rysslands luft- och rymdförsvar VKS, har gripits misstänkt för korruptionsbrott. Det rapporterar den ryska tidningen Kommersant.
Grechov har tjänstgjort i den ryska armén sedan 1979 och haft olika chefspositioner. Han har varit biträdande chef för VKS de senaste fem åren.
Det finns få detaljer om gripandet.
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