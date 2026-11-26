En bild från 2021, då Ryssland flög med stridsflyg över Belarus.

Den ryska militärtoppen Jurij Grechov, biträdande chef för Rysslands luft- och rymdförsvar VKS, har gripits misstänkt för korruptionsbrott. Det rapporterar den ryska tidningen Kommersant.

Grechov har tjänstgjort i den ryska armén sedan 1979 och haft olika chefspositioner. Han har varit biträdande chef för VKS de senaste fem åren.

Det finns få detaljer om gripandet.