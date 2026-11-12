En rysk överste har dödats av en bilbomb i Sankt Petersburg-stadsdelen Slavjanka under torsdagsmorgonen, rapporterar statliga ryska medier.

Oberoende ryska Moscow Times skriver att översten tjänstgjorde inom det ryska flygvapnet och att bomben briserade när bilen färdades på en motorväg.

Flera högt rankade ryska militärer har dött i attentat sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022. Det senaste uppmärksammade dådet skedde i slutet av augusti, också det i Slavjanka. Ukraina har tagit på sig ansvaret för några av dem.