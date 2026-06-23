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Arkivbild: Viceamiral Ewa Skoog Haslum. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Säkerheten runt Östersjön

Ryska kaptener får dispens – Försvarsmakten kritisk

Av Tomas Ekelund
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Transportstyrelsen har beviljat 29 ryska kaptener så kallad lotsdispens, vilket gör att de kan anlöpa svenska hamnar utan myndighetskontroll. Det rapporterar Expressen. Försvarsmakten är kritisk och varnar för att godtrogenheten kan straffa sig.

– Vi måste ha otroligt god kontroll i både Bälten och i Öresund på vad som går in och ut, säger viceamiral Ewa Skoog Haslum som efterlyser en översyn av regelverket från myndigheten.

FOI-forskaren Niklas Granholm ser bland annat en risk i att handelsfartyg kan användas som startpunkt för drönare.

Generellt måste fartyg över 70 meter och 20 meter breda ha lots
Expressen
Lotsdispens
bakgrund · www.transportstyrelsen.se
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Säkerheten runt ÖstersjönEwa Skoog HaslumFörsvarsmaktenTransportstyrelsenSjöfart