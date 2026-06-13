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Bild på ett av de ryska stridsflygen, av typen Su-24. (Försvarsmakten)
Säkerheten runt Östersjön

Dubbla insatser mot ryskt stridsflyg under fredagen

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Försvarsmakten genomförde under fredagen två separata insatser med Gripen-plan mot ryska stridsflyg över Östersjön. Insatserna ska ha skett ”i den södra och norra delen av Östersjön”, skriver försvaret i ett pressmeddelande.

Utöver de svenska flygplanen ska även ”allierat stridsflyg” ha deltagit i insatsen.

Det ryska agerandet är allvarligt och är ett återkommande beteende som hotar både vår territoriella integritet och säkerhet, säger viceamiral Ewa Skoog Haslum, chef för Försvarsmaktens operationsledning, i pressmeddelandet.

De ryska stridsflygen uppges ha varit av typen Su-24 och Su-34. De ska inte ha kränkt svenskt luftrum.

Försvarsmakten: ”I södra och norra delen av Östersjön”
pressmeddelande · www.mynewsdesk.com
Dubbla insatser mot ryska stridsflyg
TT
Svenska insatser mot ryska stridsflyg under fredagen
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