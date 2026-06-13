Dubbla insatser mot ryskt stridsflyg under fredagen
Försvarsmakten genomförde under fredagen två separata insatser med Gripen-plan mot ryska stridsflyg över Östersjön. Insatserna ska ha skett ”i den södra och norra delen av Östersjön”, skriver försvaret i ett pressmeddelande.
Utöver de svenska flygplanen ska även ”allierat stridsflyg” ha deltagit i insatsen.
– Det ryska agerandet är allvarligt och är ett återkommande beteende som hotar både vår territoriella integritet och säkerhet, säger viceamiral Ewa Skoog Haslum, chef för Försvarsmaktens operationsledning, i pressmeddelandet.
De ryska stridsflygen uppges ha varit av typen Su-24 och Su-34. De ska inte ha kränkt svenskt luftrum.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen