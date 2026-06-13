Dubbla insatser mot ryskt stridsflyg under fredagen

Bild på ett av de ryska stridsflygen, av typen Su-24.

Försvarsmakten genomförde under fredagen två separata insatser med Gripen-plan mot ryska stridsflyg över Östersjön. Insatserna ska ha skett ”i den södra och norra delen av Östersjön”, skriver försvaret i ett pressmeddelande.

Utöver de svenska flygplanen ska även ”allierat stridsflyg” ha deltagit i insatsen.

– Det ryska agerandet är allvarligt och är ett återkommande beteende som hotar både vår territoriella integritet och säkerhet, säger viceamiral Ewa Skoog Haslum, chef för Försvarsmaktens operationsledning, i pressmeddelandet.

De ryska stridsflygen uppges ha varit av typen Su-24 och Su-34. De ska inte ha kränkt svenskt luftrum.