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Det av Kustbevakningen bordade fartyget Jin Hui utanför Trelleborg i början av maj. (Johan Nilsson / TT)
Säkerheten runt Östersjön

Fler fartyg i skuggflottan registrerar sig som ryska

Av Marcus Lindén
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Nuförtiden är mycket få fartyg i den ryska skuggflottan falskflaggade. I stället har det blivit klart vanligare att fartygen åker med rysk flagg, rapporterar P4 Malmöhus.

Ryssland har inget annat val efter de många bordningarna av falskflaggade fartyg, säger Henning Jessen, professor vid FN:s sjöfartsuniversitet i Malmö. Med en rysk flagga ökar riskerna betänkligt om omvärlden väljer att ingripa.

– För då kan följderna bli ett militärt motsvar, säger Jessen.

Blir därför svårare att stoppa ryskflaggade fartyg
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www.kustbevakningen.se
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