Ryska stridsflyg tog kurs mot Stockholm och Karlskrona
Två ryska stridsflygplan satte kurs mot Stockholms skärgård och Karlskrona i fredags och vände bara några hundra meter från Sveriges territorialgräns. Det säger Försvarsmaktens operationschef Ewa Skoog Haslum till SVT Nyheter.
De två ryska flygningarna gjordes med bara några minuters mellanrum. I båda fallen agerade flygvapnets incidentberedskap genom att skicka upp Gripen-plan som också läste upp varningar till de ryska piloterna. Enligt försvaret tyder mycket på att Ryssland försöker testa Sveriges beredskapsförmåga.
– Att man gör det här så spektakulärt från rysk sida är anmärkningsvärt och allvarligt, säger Skoog Haslum.
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