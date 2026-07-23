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Arkivbild från Angolas huvudstad Luanda i april. (Themba Hadebe /AP/TT / AP)
Ryska inflytandet i Afrika

Ryska män döms för spioneri och terrorism i Angola

Av Hedda Hallsenius
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Två ryska män har dömts för spioneri och terrorism i en domstol i Angola, rapporterar BBC.

De greps i augusti förra året, misstänkta för uppvigling till regeringskritiska demonstrationer och för att ha försökt lägga sig i nästa års presidentval.

Enligt åklagarna ska männen ha lagt motsvarande 235 000 kronor på att sprida prorysk och regeringskritisk propaganda.

En av männen sa i rätten att han bott och arbetat i Angola i nära 40 år. Den andra sa att han kommit till landet för att bygga ett ryskt kulturcentrum.

Männen döms mot sitt nekande till elva respektive åtta år i fängelse.

Ryska aktörer kopplade till Wagnergruppen är aktiva i flera afrikanska länder
BBC
Både åklagare och männens advokater har överklagat
www.theguardian.com
Lokala aktivister gillade inte domstolens antydande att demonstrationerna inte var genuina
www.kyivpost.com
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