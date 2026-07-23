Ryska män döms för spioneri och terrorism i Angola

Två ryska män har dömts för spioneri och terrorism i en domstol i Angola, rapporterar BBC.

De greps i augusti förra året, misstänkta för uppvigling till regeringskritiska demonstrationer och för att ha försökt lägga sig i nästa års presidentval.

Enligt åklagarna ska männen ha lagt motsvarande 235 000 kronor på att sprida prorysk och regeringskritisk propaganda.

En av männen sa i rätten att han bott och arbetat i Angola i nära 40 år. Den andra sa att han kommit till landet för att bygga ett ryskt kulturcentrum.

Männen döms mot sitt nekande till elva respektive åtta år i fängelse.