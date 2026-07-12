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Ryska legosoldater i Mali. Illustrationsbild. (AP)
Ryska inflytandet i Afrika

Ex-Wagnersoldater har ett drogimperium i Afrika

Av Joel Malmén
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Runt 500 tidigare legosoldater från ryska Wagnergruppen har slagit sig ner längs Ubangifloden i Centralafrikanska republiken och startat ett drogimperium, rapporterar Wall Street Journal.

Utanför lagens och Moskvas räckvidd säljer de tramadol, en smärtstillande opioid. Pillren kommer i huvudsak från Indien och fraktas in via floden från grannlandet Kongo-Kinshasa.

De säljs till gruvarbetarna i ryssarnas guldgruvor, till milismän i inbördeskriget och – enligt en källa med tidigare Wagnerkoppling – till presidentens livvakter.

Den ryska gruppen har i princip tagit kontroll över staten, enligt Africa Center for Strategic Studies.

– Centralafrikanska republiken är det land där Wagner var starkast. Deras ekonomiska tillgångar i landet, såsom guldgruvor, förblir intakta, säger analytikern Charles Bouëssel.

Leds av Jevgenij Prigozjins son
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Finansierar flera olika verksamheter med drogerna
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Tramadol tas i ”massiva mängder” i inbördeskriget
euromaidanpress.com
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