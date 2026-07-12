Ledaren för ryssarna i Afrika: Prigozjins son

28-årige Pavel Prigozjin leder den grupp av tidigare ryska legosoldater från Wagnergruppen som byggt ett tramadolimperium i Centralafrikanska republiken, rapporterar Wall Street Journal.

Han är son till Jevgenij Prigozjin, som dog i en misstänkt Kreml-orkestrerad flygkrasch efter Wagnerupproret 2023.

Wagnersoldater anlände till Centralafrikanska republiken 2018 efter att ha anlitats av Faustin-Archange Touadéra för att slå ner ett uppror.

Med hjälp av Toyota Land Cruisers och beväpnade helikoptrar lyckades ryssarna hindra rebellerna från att inta huvudstaden Bangui. Sedan dess har de blivit kvar, skaffat sig djupa kunskaper om landet och nästlat sig in i statsapparaten.