Ryssland utlovar fortsatt stöd till afrikanska juntor
Den ryska utrikesministern Sergej Lavrov säger i ett uttalande att man ska fortsätta ge militärt stöd till juntorna i Burkina Faso, Mali och Niger. Det rapporterar Le Monde.
De tre länderna har ansträngda relationer till västvärlden och har bildat den regionala Sahel-alliansen (AES).
”Vi förenas i vår gemensamma förståelse för behovet av att bygga en rättvis multipolär världsordning, och genom gemensamma ansträngningar kämpa mot den nykolonialism som är så djupt rotad hos våra kollegor i Västvärlden”, säger Lavrov i uttalandet.
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