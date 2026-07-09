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Till vänster: Nigeriansk polis fotograferade i augusti 2023, några månader efter kuppen som tog den nuvarande militärjuntan till makten. Till höger: Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov under ett möte i Moskva i början av juli i år. (Sam Mednick/AP, Shamil Zhumatov/AP/TT)
Ryska inflytandet i Afrika

Ryssland utlovar fortsatt stöd till afrikanska juntor

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Den ryska utrikesministern Sergej Lavrov säger i ett uttalande att man ska fortsätta ge militärt stöd till juntorna i Burkina Faso, Mali och Niger. Det rapporterar Le Monde.

De tre länderna har ansträngda relationer till västvärlden och har bildat den regionala Sahel-alliansen (AES).

”Vi förenas i vår gemensamma förståelse för behovet av att bygga en rättvis multipolär världsordning, och genom gemensamma ansträngningar kämpa mot den nykolonialism som är så djupt rotad hos våra kollegor i Västvärlden”, säger Lavrov i uttalandet.

Länderna i AES kom till makten genom militärkupper
TT
Uttalandet kom under ett möte i Nigers huvudstad Niamey
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
Uttalandet på det ryska utrikesministeriets hemsida
pressmeddelande · mid.ru
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