Ryssland utlovar fortsatt stöd till afrikanska juntor

Till vänster: Nigeriansk polis fotograferade i augusti 2023, några månader efter kuppen som tog den nuvarande militärjuntan till makten. Till höger: Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov under ett möte i Moskva i början av juli i år.

Den ryska utrikesministern Sergej Lavrov säger i ett uttalande att man ska fortsätta ge militärt stöd till juntorna i Burkina Faso, Mali och Niger. Det rapporterar Le Monde.

De tre länderna har ansträngda relationer till västvärlden och har bildat den regionala Sahel-alliansen (AES).

”Vi förenas i vår gemensamma förståelse för behovet av att bygga en rättvis multipolär världsordning, och genom gemensamma ansträngningar kämpa mot den nykolonialism som är så djupt rotad hos våra kollegor i Västvärlden”, säger Lavrov i uttalandet.