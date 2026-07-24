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Svenska myndigheter har skärpt kontrollerna på Östersjön. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Bordade fartygen i Östersjön

Ryska skuggflottans ändrade taktik efter bordningarna: Beväpnar besättningen

Av Daniel Persson
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De svenska bordningarna av ryskkopplade fartyg på Östersjön verkar ha fått huvudmännen bakom dem att byta taktik, rapporterar Sveriges Radio. Tvivelaktiga rederier tycks nu, i större utsträckning än tidigare, ha flaggat om till rysk tillhörighet. De har också bytt rutt och beväpnat sina besättningar.

– Syftet med det är att sända signalen: om ni bordar oss kan ni komma att mötas av väpnat motstånd, säger Niklas Granholm vid Totalförsvarets forskningsinstitut till Svenska Dagbladet.

Svenska myndigheter har hittills i år bordat fem fartyg efter misstankar om bland annat miljöbrott och kringgående av sanktioner. Även andra länder, främst Finland, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien har skärpt kontrollerna och bordat fartyg de senaste månaderna.

Det finns inga rapporter om våldsanvändning på något av fartygen
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Bordade fartygen i ÖstersjönFOI, Totalförsvarets forskningsinstitutÖstersjönRyssland