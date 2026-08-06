Sverige kan lämna ut ryskt skuggfartyg till Ukraina – hyllas som ”banbrytande”

Bulkfartyget Caffa i hamnen i Trelleborg i mitten av juni.

Fartyget Caffa ur den ryska skuggflottan, som Kustbevakningen bordade utanför Trelleborg i våras, kan överlämnas till Ukraina. HD har beslutat att inte ta upp ärendet vilket innebär att hovrättsdomen står sig, rapporterar TV4 Nyheterna.

Ukraina tycks ha nåtts av beslutet redan på onsdagen. I ett inlägg på X i går skrev Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha att han välkomnar domslutet. Han tycker att domen bevisar att beslutsamma insatser från myndigheter och rättsväsendet kan ”omsätta principen om ansvarsutkrävande i konkreta resultat”.

”Den här banbrytande domen skapar ett viktigt prejudikat”, skriver Sybiha i inlägget.

Det är första gången en utländsk domstol fattar beslut om att ett ryskt fartyg med kopplingar till stulet ukrainskt spannmål kan lämnas till Ukraina, enligt Kyiv Independent.