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Bulkfartyget Caffa i hamnen i Trelleborg i mitten av juni. (Johan Nilsson / TT)
Ryska invasionenBordade fartygen i Östersjön

Sverige kan lämna ut ryskt skuggfartyg till Ukraina – hyllas som ”banbrytande”

Av Marcus Lindén
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Fartyget Caffa ur den ryska skuggflottan, som Kustbevakningen bordade utanför Trelleborg i våras, kan överlämnas till Ukraina. HD har beslutat att inte ta upp ärendet vilket innebär att hovrättsdomen står sig, rapporterar TV4 Nyheterna.

Ukraina tycks ha nåtts av beslutet redan på onsdagen. I ett inlägg på X i går skrev Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha att han välkomnar domslutet. Han tycker att domen bevisar att beslutsamma insatser från myndigheter och rättsväsendet kan ”omsätta principen om ansvarsutkrävande i konkreta resultat”.

”Den här banbrytande domen skapar ett viktigt prejudikat”, skriver Sybiha i inlägget.

Det är första gången en utländsk domstol fattar beslut om att ett ryskt fartyg med kopplingar till stulet ukrainskt spannmål kan lämnas till Ukraina, enligt Kyiv Independent.

Andrij Sybiha på X
x.com
Caffa var uppsatt på Ukrainas sanktionslista när det bordades
kyivindependent.com
Domstolen har gått igenom materialet, men inte funnit skäl för prövningstillstånd
www.tv4.se
Hovrätten fastställer Ystads tingsrätts beslut (3 juli)
www.domstol.se
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Ryska invasionenBordade fartygen i ÖstersjönEuropaRysslandUkraina