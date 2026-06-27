ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Skuggbulkfartyget Caffa. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Ryska invasionenBordade fartygen i Östersjön

Ägaren av fartyget Caffa överklagar beslaget

Av Hannah Gustafsson
Publicerad:

Ägaren av Caffa som befinner sig utanför Trelleborg har överklagat beslutet om att fartyget beslagtagits, rapporterar P4 Malmöhus.

Fartyget bordades i början av mars och beslagtogs i slutet av april av svenska åklagare, men på begäran av Ukraina. Det misstänks ha fört ut spannmål från ryskockuperade områden och därmed begått krigsbrott.

Rederiets advokat slår tillbaka mot påståendet att fartyget skulle ingå i den så kallade skuggflottan.

Advokaten ifrågasätter om beslaget gjordes på laglig grund
radio+text · Sveriges Radio
Besättningen eskorterades till flygplats efter beslaget (14 maj)
www.tv4.se
Annons
Weekendvistelse nära Stockholm — Spa & Stay från 950 kr hos The Dock Hotel
The Dock Hotel
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Ryska invasionenBordade fartygen i ÖstersjönEuropaRysslandUkraina