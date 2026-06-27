Ägaren av fartyget Caffa överklagar beslaget

Ägaren av Caffa som befinner sig utanför Trelleborg har överklagat beslutet om att fartyget beslagtagits, rapporterar P4 Malmöhus.

Fartyget bordades i början av mars och beslagtogs i slutet av april av svenska åklagare, men på begäran av Ukraina. Det misstänks ha fört ut spannmål från ryskockuperade områden och därmed begått krigsbrott.

Rederiets advokat slår tillbaka mot påståendet att fartyget skulle ingå i den så kallade skuggflottan.