Det ryska techföretaget Between Digital samlar in information om svenska internetanvändare via hundratals svenska webbplatser, rapporterar DN. Företaget har nära band till den ryske oligarken Roman Abramovitj, som varit föremål för internationella sanktioner i spåren av Rysslands krig i Ukraina.

Datan samlas in från bland annat Eniro, Hitta.se, Ratsit, Familjeliv och flera mediesajter. Det enda som krävs är att användaren klickar ”godkänn” när sajten frågar om cookies.

Carl Heath, senior forskare på det svenska statliga forskningsinstitutet Rise, reagerar särskilt på att det ryska företaget intresserar sig för personuppgiftssajter.

– Vem som slår upp vem, varifrån och när är typiskt sådant som kan vara av intresse för främmande makt, säger han.