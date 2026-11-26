På torsdagen inleddes rättegången mot en 57-årig tysk-ukrainsk affärskvinna i Berlin, misstänkt för ryskt spioneri.

Spioneriet inleddes redan hösten 2023, menar åklagarna. Via sina kontakter i tyska försvarskretsar ska kvinnan ha samlat in uppgifter om Ukrainastöd, drönare och vapenindustrin.

Kvinnan misstänks även ha delat sitt nätverk med ryska ambassadens försvarsattaché. Men enligt åklagarna var attachén i själva verket överste i den ryska säkerhetstjänsten GRU.

Hon ska ha hjälpt honom in på middagar under falsk identitet – däribland ett event där Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltog.

Rysslands ambassadör förnekar all kännedom om kvinnan. Rättegången väntas pågå till maj nästa år.