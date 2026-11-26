Affärskvinna inför rätta – misstänks för ryskt spioneri
På torsdagen inleddes rättegången mot en 57-årig tysk-ukrainsk affärskvinna i Berlin, misstänkt för ryskt spioneri.
Spioneriet inleddes redan hösten 2023, menar åklagarna. Via sina kontakter i tyska försvarskretsar ska kvinnan ha samlat in uppgifter om Ukrainastöd, drönare och vapenindustrin.
Kvinnan misstänks även ha delat sitt nätverk med ryska ambassadens försvarsattaché. Men enligt åklagarna var attachén i själva verket överste i den ryska säkerhetstjänsten GRU.
Hon ska ha hjälpt honom in på middagar under falsk identitet – däribland ett event där Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltog.
Rysslands ambassadör förnekar all kännedom om kvinnan. Rättegången väntas pågå till maj nästa år.
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