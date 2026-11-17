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Ryskt militärplan i flygkrasch – 19 döda
Ett ryskt militärt transportflyg har störtat i Sibirien enligt ryska, statskontrollerade medier, rapporterar AFP.
Alla 19 som befann sig ombord på planet omkom i olyckan. Orsaken till olyckan är ännu inte känd, men bedöms i ett tidigt skede bero på ett tekniskt fel.
Flygplanet var på väg från Novosibirsk i Sibirien till Kansk i Krasnojarsk Krai när det störtade ner i Kemerovo i södra Sibirien, skriver Kyiv Independent.
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