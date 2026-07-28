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Människor i solnedgången på Röda torget i Moskva. (Alexander Zemlianichenko /AP/TT / AP)
Putins Ryssland

Ryssland allt tystare inför valet: ”Finns ingen röst som är mot kriget”

Av Tor Gasslander
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Ryska myndigheter ökar trycket mot krigsmotståndare inför parlamentsvalet i september, rapporterar Washington Post.

– Det finns inte längre en enda tydlig röst som är mot kriget, säger analytikern Andrej Kolesnikov till tidningen.

Minst 14 kandidater från det liberala partiet Jabloko har stoppats från att ställa upp i valet. De har bland annat anklagats för att ”sprida extremistiska symboler” efter att ha delat bilder på den döde oppositionsledaren Aleksej Navalnyj i sociala medier.

Boris Nadezjdin, Rysslands kanske mest framträdande krigskritiske politiker, har också stoppats från att kandidera. I ett uttalande säger Nadezjdin att han planerar att dra sig tillbaka från politiken efter beskedet.

Kreml förnekar att oppositionella väljs ut för sina åsikter och hänvisar till lagöverträdelser.

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www.themoscowtimes.com
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