Ryssland avvisar att Europa ska få vara med i fredsförhandlingarna i Abu Dhabi mellan Ryssland, Ukraina och USA, skriver AFP.

Enligt norska Nettavisen, som tagit del av ett uttalande från den ryske talespersonen Dmitrij Peskov, får Europa nöja sig med att bli informerat av Ukraina och USA. Han säger att han betecknar samtalen som trilaterala.

Utspelet kommer bara en dag efter att Frankrike sagt att Europa ska vara representerat vid samtalen.

Mötet, som inleds i morgon och som tillkommit på initiativ av USA:s sändebud Steve Witkoff, ska pågå i två dagar. På agendan står vad som krävs för att få ett slut på kriget.