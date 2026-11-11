Ryssland: Polska agenter har gripits i Kaliningrad
Ryssland har gripit två polska medborgare i Kaliningrad, skriver AFP. Enligt ryska FSB är de misstänkta för spioneri. Enligt de ryska myndigheterna ska duon ha samlat information om anläggningar i exklaven som tillhör det ryska försvaret.
Det är inte känt hur de två gripna ställer sig till misstankarna.
Utöver de två ”agenterna” har sju polska medborgare också förbjudits att resa in i Ryssland, skriver TT med hänvisning till Interfax.
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