S: Vi vill bjuda in alla partier till skattesamtal
Om Socialdemokraterna vinner valet vill de bjuda in till partiöverskridande samtal om skattesystemet. Det skriver Mikael Damberg (S) på DN Debatt. Syftet är att öka effektiviteten och säkra välfärdens finansiering.
– Vi gjorde det tillsammans på 90-talet, vi kan göra det igen, skriver Mikael Damberg.
Han hänvisar till ”århundradets skattereform” på 1990-talet med breddade skattebaser, sänkta skattesatser och minskade marginalskatter för en majoritet av skattebetalarna, skriver Damberg.
Även om partierna tycker olika om nivåer, skriver han, borde det finnas ett gemensamt intresse av ett effektivare system som motverkar skatteplanering och undanhållande av skatt.
Om debattören
Mikael Damberg, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna.
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