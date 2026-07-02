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Finansminister Elisabeth Svantesson (M) och Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg (S) under debatten om vårpropositionen i riksdagen den 13 april 2026. (Henrik Montgomery/TT)
Svenska skatterna

S: Vi vill bjuda in alla partier till skattesamtal

Av Kinga Sandén
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Om Socialdemokraterna vinner valet vill de bjuda in till partiöverskridande samtal om skattesystemet. Det skriver Mikael Damberg (S) på DN Debatt. Syftet är att öka effektiviteten och säkra välfärdens finansiering.

– Vi gjorde det tillsammans på 90-talet, vi kan göra det igen, skriver Mikael Damberg.

Han hänvisar till ”århundradets skattereform” på 1990-talet med breddade skattebaser, sänkta skattesatser och minskade marginalskatter för en majoritet av skattebetalarna, skriver Damberg.

Även om partierna tycker olika om nivåer, skriver han, borde det finnas ett gemensamt intresse av ett effektivare system som motverkar skatteplanering och undanhållande av skatt.

Om debattören

Mikael Damberg, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna.

Mikael Damberg (S): ”Det är dags för en skattereform – över partigränserna”
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Svenska skatternaDebattMikael DambergSocialdemokraterna