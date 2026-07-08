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UtrikesOmni förklarar

Så avslöjades bouleskandalen som skakar Frankrike

Pétanque är en fransk folksport – lite som kubb i Sverige. (Benjamin Girette / AP)

En misstänkt matchfixningshärva har rullats upp inom den franska boulevärlden.

Flera av landets främsta pétanquespelare – däribland flerfaldiga världsmästare – tros vara inblandade i skandalen som skakar en av Frankrikes mest älskade folksporter.

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