Utrikes • Omni förklarar
Så avslöjades bouleskandalen som skakar Frankrike
En misstänkt matchfixningshärva har rullats upp inom den franska boulevärlden.
Flera av landets främsta pétanquespelare – däribland flerfaldiga världsmästare – tros vara inblandade i skandalen som skakar en av Frankrikes mest älskade folksporter.
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