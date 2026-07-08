Så avslöjades bouleskandalen som skakar Frankrike

Pétanque är en fransk folksport – lite som kubb i Sverige.

En misstänkt matchfixningshärva har rullats upp inom den franska boulevärlden.

Flera av landets främsta pétanquespelare – däribland flerfaldiga världsmästare – tros vara inblandade i skandalen som skakar en av Frankrikes mest älskade folksporter.