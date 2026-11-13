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Perspektiv på världen

Så bygger Kina kärleksfällor i åratal: ”Långsiktigt spel”

FILE In this image taken from video provided by TVBS, Alice Huang attends a dinner hosted by Jensen Huang, Nvidia’s CEO, at a restaurant in Taipei, Taiwan.
FILE In this image taken from video provided by TVBS, Alice Huang attends a dinner hosted by Jensen Huang, Nvidia’s CEO, at a restaurant in Taipei, Taiwan. (AP / TT)

Kinas underrättelsetjänst har i årtionden använt kärleksrelationer för att komma över information eller utpressa sina mål. Experter inom den amerikanska underrättelsetjänsten beskr…

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The New York Times

In China’s Spy Operations, Romance Can Be a Long Game

Jensen Huang’s affair with a woman U.S. officials…

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