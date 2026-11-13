Så bygger Kina kärleksfällor i åratal: ”Långsiktigt spel”
Kinas underrättelsetjänst har i årtionden använt kärleksrelationer för att komma över information eller utpressa sina mål. Experter inom den amerikanska underrättelsetjänsten beskr…
The New York Times
In China’s Spy Operations, Romance Can Be a Long Game
Jensen Huang’s affair with a woman U.S. officials…
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