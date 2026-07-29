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Trumps tullpolitikOmni förklarar

Så fortsätter Trump med sin tulloffensiv – trots juridiska bakslag

Arkivbild: Donald Trump signerar en Maga-keps i Nevada. (Alex Brandon/AP)

Trumps tullar är tillbaka – nu med tvångsarbete som juridiskt slagträ. Samtidigt hotas länder med ytterligare tullar för allt från techböter till brandrök.

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