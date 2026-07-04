Så går kretsen kring Trump på energioffensiv i Europa

Energi är geopolitik, skrev Donald Trump på Truth Social efter sitt statsbesök i Kina nyligen.

Nu planeras ett projekt där amerikansk fossilgas ska minska Europas beroende av Ryssland.

Men satsningen handlar inte bara om gas. De hamnar, rörledningar och transportvägar som byggs ut får också militär betydelse och stärker USA:s ställning i sydöstra Europa.