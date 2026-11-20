Så kan ensamheten minska – forskarnas oväntade upptäckt
En promenad i parken, en cykeltur eller en stund i naturen kan göra stor skillnad för den som känner sig ensam. I en studie i Barcelona fick en grupp vuxna delta i organiserade nat…
Washington Post
Here’s a science-backed way to counteract loneliness
The inability to connect with others is a growing…
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