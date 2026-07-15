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Så ska Sverige vara med och bygga Europas nya robotförsvar

Emmanuel Macron välkomnar Ulf Kristersson, Paris 13 juli. (Teresa Suarez /AP/TT / AP)

Ryska ballistiska robotar pressar Europas luftförsvar – samtidigt är de system som kan stoppa dem både dyra och till stor del amerikanska. Nu ska tio länder, däribland Sverige, bygga ett eget europeiskt alternativ.

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