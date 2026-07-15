Omvärldens svar • Omni förklarar
Så ska Sverige vara med och bygga Europas nya robotförsvar
Ryska ballistiska robotar pressar Europas luftförsvar – samtidigt är de system som kan stoppa dem både dyra och till stor del amerikanska. Nu ska tio länder, däribland Sverige, bygga ett eget europeiskt alternativ.
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