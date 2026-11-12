Så skyddar du din hjärna från AI-chattbotar
AI gör oss snabbare och effektivare, men kan också få oss att sluta tänka själva. I en studie från Anthropic följde experter AI:s förslag i 86 procent av sina val, utan att veta at…
Washington Post
How to protect your brain from AI chatbots
A study shows chatbots can trick you into acceptin…
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