Striderna • Omni förklarar
Så slår bränslebristen i Ryssland: ”Rädd för att svälten kommer snart”
Ukrainas attacker mot oljeindustrin märks nu långt från fronten. När bensinen tar slut, köerna växer och oron för matpriserna ökar tvingas allt fler ryssar känna av kriget i vardagen.
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