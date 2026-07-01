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Så slår bränslebristen i Ryssland: ”Rädd för att svälten kommer snart”

En man tankar på en bensinstation i Moskva den 29 juni. Lapparna meddelar att både diesel och 95-oktanig bensin är slut. (Pavel Bednyakov /AP/TT)

Ukrainas attacker mot oljeindustrin märks nu långt från fronten. När bensinen tar slut, köerna växer och oron för matpriserna ökar tvingas allt fler ryssar känna av kriget i vardagen.

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