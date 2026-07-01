Så slår bränslebristen i Ryssland: ”Rädd för att svälten kommer snart”

En man tankar på en bensinstation i Moskva den 29 juni. Lapparna meddelar att både diesel och 95-oktanig bensin är slut.

Ukrainas attacker mot oljeindustrin märks nu långt från fronten. När bensinen tar slut, köerna växer och oron för matpriserna ökar tvingas allt fler ryssar känna av kriget i vardagen.