Saab får order på nära 9 miljarder från tyska marinen
Saab ska utrusta fyra fregatter som den tyska marinen har beställt med bland annat ledningssystem och sensorer, enligt ett pressmeddelande. Ordern från Thyssenkrupp Marine är värd 8,7 miljarder kronor.
– Det är med stolthet vi fortsätter vår långa och starka relation med Tyskland och den tyska försvarsmakten, säger vd Michael Johansson.
bakgrund
Thyssenkrupp Marine Systems
Wikipedia (sv)
ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) är ett varvsföretag som skapades 2005 genom sammanslagning av ThyssenKrupps varv med Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW). Sedan 5 januari 2006 är Blohm + Voss central för Thyssenkrupp Marine Systems.
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