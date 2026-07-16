Saab får order på nära 9 miljarder från tyska marinen

Saab ska utrusta fyra fregatter som den tyska marinen har beställt med bland annat ledningssystem och sensorer, enligt ett pressmeddelande. Ordern från Thyssenkrupp Marine är värd 8,7 miljarder kronor.

– Det är med stolthet vi fortsätter vår långa och starka relation med Tyskland och den tyska försvarsmakten, säger vd Michael Johansson.