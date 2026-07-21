Försvarsministern krattar för ny Gripenaffär

Försvarsminister Pål Jonson (M) reser till Filippinerna, som uttryckt intresse för Saabs Jas Gripen, rapporterar DI.

Landet utvärderar totalt fem stridsflyg i sin upphandling, och Jonson har ”haft en dialog kopplad till” intresset för Jas Gripen.

– Sedan får Filippinerna landa i den lösning som de tycker är bäst, säger han till DI.

Enligt försvarsministern kan det även finnas ett intresse för Saabs spaningsflyg Global Eye.

Bara på några veckor har Saab säkrat avtal värda 115 miljarder kronor med Nato, Polen och Ukraina – affärer som inte varit möjliga utan Natomedlemskapet, säger Pål Jonson till DI.