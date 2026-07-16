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Storbritanniens premiärminister Keir Starmer besökte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv på torsdagen. (Stefan Rousseau /AP/TT / AP)
Saabs försäljningar

Storbritannien miljardsatsar på Gripen till Ukraina

Av Andreas Victorzon
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Storbritannien investerar 300 miljoner euro, runt 3,3 miljarder kronor, för att bidra till svenska Gripen E-plan till Ukraina, skriver landets regering i ett pressmeddelande.

Tillverkningen av komponenter i Storbritannien väntas skapa 5 000 högkvalificerade arbetstillfällen på fler än 50 företag i landet.

– Dagens investering ska bidra till att avancerade Gripenplan kommer upp i Ukrainas luftrum, stärka landets försvarsförmåga och samtidigt stödja tusentals kvalificerade arbetstillfällen här hemma, säger premiärminister Keir Starmer i pressmeddelandet.

Finansieringen ska bidra till 16 Gripen E-plan i Ukraina senast 2029.

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TT
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