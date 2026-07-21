Saab och Embraer ingår avtal om utökad Jas-produktion
Saab och brasilianska Embraer har ingått en principöverenskommelse som öppnar för produktion av ytterligare 20 Gripen-plan i Brasilien, enligt ett pressmeddelande. Embraer ansvarar för slutmontering vid sin fabrik i Gaviao Peixoto som ett komplement till Saabs fabrik i Linköping.
Avtalet ska öka leveranskapaciteten för att möta den globala efterfrågan på det svenska stridsflygplanet.
– Partnerskapet mellan Saab och Embraer stärker vårt långsiktiga engagemang i Latinamerika, säger Saabs koncernchef Micael Johansson i ett uttalande.
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