Saab och Embraer ingår avtal om utökad Jas-produktion

Brasiliens president Luiz Inacio Lula da Silva med Jas Gripen-plan i mars i år.

Saab och brasilianska Embraer har ingått en principöverenskommelse som öppnar för produktion av ytterligare 20 Gripen-plan i Brasilien, enligt ett pressmeddelande. Embraer ansvarar för slutmontering vid sin fabrik i Gaviao Peixoto som ett komplement till Saabs fabrik i Linköping.

Avtalet ska öka leveranskapaciteten för att möta den globala efterfrågan på det svenska stridsflygplanet.

– Partnerskapet mellan Saab och Embraer stärker vårt långsiktiga engagemang i Latinamerika, säger Saabs koncernchef Micael Johansson i ett uttalande.