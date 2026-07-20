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Jacob Wallenberg, styrelseordförande för Investor. Arkivbild. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Ryska invasionenFörsvarsboomen

Saab har tiofaldigats – klättrar i Investors portfölj

Av Andreas Victorzon
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I spåren av Rysslands invasion av Ukraina har Saab gått från ett av Wallenberg-bolaget Investors minsta innehav i portföljen till det tredje största, skriver Affärsvärlden.

Sedan den fullskaliga invasionen inleddes i februari 2022 har Saabs aktie tiofaldigats och bolagets börsvärde vuxit från 31 miljarder kronor till dagens 310 miljarder kronor. Investmentbolaget äger närmare en tredjedel av aktierna i Saab, noterar tidningen.

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