Saab har tiofaldigats – klättrar i Investors portfölj

I spåren av Rysslands invasion av Ukraina har Saab gått från ett av Wallenberg-bolaget Investors minsta innehav i portföljen till det tredje största, skriver Affärsvärlden.

Sedan den fullskaliga invasionen inleddes i februari 2022 har Saabs aktie tiofaldigats och bolagets börsvärde vuxit från 31 miljarder kronor till dagens 310 miljarder kronor. Investmentbolaget äger närmare en tredjedel av aktierna i Saab, noterar tidningen.