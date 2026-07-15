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John Skogman. (Privat)
Saabs försäljningar

”Saabs rapport blir dålig – om börsguden är med mig”

Av Andreas Victorzon
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Börsprofilen John Skogmans karriär som daytrader kan snart vara över – i alla fall om man ska ta honom på orden, rapporterar Affärsvärlden.

För ett år sedan lovade han att avsluta sin karriär om Saabs aktiekurs står över 555 kronor den 18 juli i år, det vill säga efter fredagens delårsrapport.

– Om börsguden är med mig, blir det en dålig rapport, säger Skogman till tidningen.

Börsprofilen har blankat Saab, vilket innebär att han gör en vinst om aktien faller. Anledningen är att han inte tror att bolaget kan leverera så mycket som marknaden väntar sig, på grund av problem i leveranskedjorna.

På onsdagen handlas Saabs aktie för cirka 523 kronor.

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