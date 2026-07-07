ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Statsminister Ulf Kristersson (M) under en pressträff om Natos köp av Global Eye. I bakgrunden syns Saabs vd Micael Johansson. (Christine Olsson/TT)
Saabs försäljningar

Analys: Global Eye-affären är en succé för Sverige

Av Felix Ruiz Wedjesjö
Publicerad:

”En fjäder i hatten” för Sverige. Så beskriver DN:s försvars- och säkerhetsreporter Bo Torbjörn Ek affären där Nato ska köpa uppemot tio spaningssystem av typen Global Eye från svenska Saab.

”Natoaffären är den senaste skalpen för det svenska försvarsbolaget”, skriver Ek och framhåller att Nato valde Global Eye framför amerikanska Boeings spaningsflyg E-7 Wedgetail.

SVT:s utrikesreporter Christoffer Wendick är inne på samma linje och beskriver nyheten som ”en riktig fullträff för Sverige” – men också för det kanadensiska bolaget Bombardier, som tillverkar flygplanen som Global Eye placeras på.

Wendick tar också upp det ”reklamvärde” som affären innebär.

– När världens mäktigaste försvarsallians köper så pass många plan kan detta ge skjuts i försäljningen till andra länder som visat intresse, säger Wendick.

Ek: ”Sverige har tagit på sig en stor kostym”
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Wendick: ”Fler miljardkontrakt kan komma att trilla in”
Sveriges Television
Klart: Nato köper Saabs övervakningsplan
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Saabs försäljningarKanadaTorbjörn EkNatoSaabBoeingAnalys