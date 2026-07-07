Analys: Global Eye-affären är en succé för Sverige

Statsminister Ulf Kristersson (M) under en pressträff om Natos köp av Global Eye. I bakgrunden syns Saabs vd Micael Johansson.

”En fjäder i hatten” för Sverige. Så beskriver DN:s försvars- och säkerhetsreporter Bo Torbjörn Ek affären där Nato ska köpa uppemot tio spaningssystem av typen Global Eye från svenska Saab.

”Natoaffären är den senaste skalpen för det svenska försvarsbolaget”, skriver Ek och framhåller att Nato valde Global Eye framför amerikanska Boeings spaningsflyg E-7 Wedgetail.

SVT:s utrikesreporter Christoffer Wendick är inne på samma linje och beskriver nyheten som ”en riktig fullträff för Sverige” – men också för det kanadensiska bolaget Bombardier, som tillverkar flygplanen som Global Eye placeras på.

Wendick tar också upp det ”reklamvärde” som affären innebär.

– När världens mäktigaste försvarsallians köper så pass många plan kan detta ge skjuts i försäljningen till andra länder som visat intresse, säger Wendick.