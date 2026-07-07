Finland köper eget Global Eye-plan från Saab
Finland köper ett eget Global Eye-plan av Saab. Det avslöjade försvarsminister Antti Häkkänen i samband med Natotoppmötet i Ankara, skriver Hufvudstadsbladet.
Tidigare under tisdagen meddelade Nato att försvarsalliansen köper upp till tio av försvarsjättens spaningsflygplan.
Prislappen för ett Global Eye-plan ligger runt 4 miljarder svenska kronor.
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