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Generalsekreteraren Mark Rutte vid Nato-toppmötet i Ankara, Turkiet, på tisdagen. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Saabs försäljningar

Finland köper eget Global Eye-plan från Saab

Av Andreas Victorzon
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Finland köper ett eget Global Eye-plan av Saab. Det avslöjade försvarsminister Antti Häkkänen i samband med Natotoppmötet i Ankara, skriver Hufvudstadsbladet.

Tidigare under tisdagen meddelade Nato att försvarsalliansen köper upp till tio av försvarsjättens spaningsflygplan.

Prislappen för ett Global Eye-plan ligger runt 4 miljarder svenska kronor.

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