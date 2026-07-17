Sågades av Polen i vintras – nu ska han döma VM-finalen

Domaren Slavko Vincić under playoff-mötet mellan Sverige och Polen den 31 mars i år.

Det blir den slovenske domaren Slavko Vincić som får hedersuppdraget att döma söndagens VM-final mellan Spanien och Argentina, rapporterar Fotbollskanalen.

Tidigare i år dömde slovenen playoff-mötet mellan Polen och Sverige, som slutade med svenskt avancemang till VM och att polackerna missade mästerskapet för första gången sedan 2014.

Efter den matchen fick Vincić kraftig kritik från polskt håll. Bland annat kallade den polske domaren Rafal Rostkowski matchen för en ”smaklös cirkus” på X. Han hävdade också att två av de svenska målen gjordes under ”mycket kontroversiella omständigheter”, skriver TV4.

I en intervju med Sport.pl menade den tidigare domaren Michal Listkiewicz samtidigt att Polen förtjänade minst en straff och att polackerna kände sig ”kränkta”, enligt Fotbollskanalen.