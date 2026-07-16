Ilska efter banderollkuppen – Starmer hoppas på Spanien
Storbritanniens premiärminister Keir Starmer kräver att det argentinska VM-lagets banderoll om Falklandsöarna utreds av Fifa, skriver The Guardian.
Genom sin talesperson önskar Starmer båda finallagen lycka till – ”särskilt Spanien”. Talespersonen konstaterar också att VM-bucklan inte tillhör britterna, men att öarna som länderna krigade om 1982 definitivt gör det.
Enligt Bloomberg bryter banderollen – som hade texten ”Falklandsöarna tillhör Argentina” på spanska – mot Fifas förbud mot politiska budskap.
bakgrund
Falklandskriget
Wikipedia (sv)
Falklandskriget var ett krig mellan Storbritannien och Argentina 1982 om Falklandsöarna, Sydgeorgien och Sydsandwichöarna. Falklandsöarna består av två stora och många små öar i Sydatlanten nära Argentina, vilkas namn och tillhörighet har varit omdiskuterade länge. Falklandskriget startade fredagen 2 april 1982 med den argentinska invasionen och ockupationen av Falklandsöarna och Sydgeorgien, och avslutades med den argentinska kapitulationen 14 juni 1982. Kriget pågick under 74 dagar och resulterade i totalt 907 döda, varav 255 brittiska och 649 argentinska soldater, sjömän och flygare samt tre civila öbor, som dödades av vådabekämpning från britterna. Konflikten var resultatet av en segdragen diplomatisk konfrontation angående kontrollen över öarna. Ingen av staterna deklarerade officiellt krig och striderna var till stora delar begränsade till de omstridda territorierna och till Sydatlanten. Den inledande invasionen karaktäriserades av argentinarna som en återockupation av sitt eget territorium, och av britterna som en invasion av Storbritanniens utomeuropeiska territorier.
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