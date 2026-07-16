Ilska efter banderollkuppen – Starmer hoppas på Spanien

Till vänster: Storbritanniens avgående premiärministe Keir Starmer. Till höger: Argentinska spelare med den omdiskuterade banderollen.

Storbritanniens premiärminister Keir Starmer kräver att det argentinska VM-lagets banderoll om Falklandsöarna utreds av Fifa, skriver The Guardian.

Genom sin talesperson önskar Starmer båda finallagen lycka till – ”särskilt Spanien”. Talespersonen konstaterar också att VM-bucklan inte tillhör britterna, men att öarna som länderna krigade om 1982 definitivt gör det.

Enligt Bloomberg bryter banderollen – som hade texten ”Falklandsöarna tillhör Argentina” på spanska – mot Fifas förbud mot politiska budskap.