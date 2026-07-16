Englands prins William stöttar landslaget efter förlusten mot Argentina. (TT)

VM-svepet: Prinsen stöttar landslaget efter förlusten

Ställningen just nu

Efter en sen vändning lyckades Argentina vinna semifinalen mot England med 2–1. I söndagens VM-final kommer argentinarna som bekant att möta Spanien. För England väntar nu en kamp om bronsmedaljen mot Frankrike. Den matchen spelas klockan 23 på lördagskvällen.

Prinsens ord efter tunga förlusten: ”Håll era huvuden högt”

Efter det blytunga uttåget mot Argentina får det engelska landslaget stöttning från kungligt håll. På Instagram skriver prins William att han är ”knäckt” av förlusten, men att landslaget samtidigt gav allt de kunde och att ”vi alla är väldigt stolta över er”. ”Den kämpaglöd och tro ni har visat har inspirerat oss alla. Det mest kompletta engelska lag som har spelat en turnering. Håll era huvuden högt”, skriver prinsen vidare. Från andra håll är tonen mindre försonande – framför allt gentemot Englands förbundskapten Tomas Tuchel. Bland annat säger den engelske landslagslegendaren Wayne Rooney till BBC att ”besluten som Tuchel fattade kostade oss matchen”. Läs mer här och här.

Zlatans profetia om Messi slog in

Inför mötet mellan England och Argentina spådde Zlatan Ibrahimovic i Fox Sport vad engelsmännen kunde vänta sig av matchen. – De har sett Guds hand. Nu ska de få se Guds vänsterfot, sade han enligt Aftonbladet. Ibrahimovic anspelade på det mål som argentinaren Diego Maradona gjorde mot just England i VM 1986, när han delvis använde handen och senare hävdade att det var ”Guds hand”. Med ”Guds vänsterfot” syftade Ibrahimovic på Lionel Messi. Under onsdagskvällen såg det emellertid länge ut som att svenskens profetia var felaktig. Men i den 86:e minuten så slog Messi till. Med just vänsterfoten passade han till lagkamraten Enzo Fernández, som kvitterade matchen till 1–1. Några minuter senare slog Messi inlägget som Lautaro Martinez nickade in 2–1-målet på. Men den gången var det med högerfoten. Läs mer här.

Bråkigt på planen efter att matchen tog slut

Efter att matchen mot Argentina var slut blev Englands Jude Bellingham provocerad av att flera argentinska spelare firade framför honom. Bellingham tände till så pass att han slog argentinaren Valentin Barco i bakhuvudet. De två spelarna utväxlade några väl valda ord innan deras respektive lagkamrater kunde dra bort dem från varandra. Matchen präglades redan från början av heta känslor. Lagens supportrar buade ut varandras nationalsånger och när den engelske landslagsikonen David Beckham visades på storbildsskärmen så fick även han ta emot burop av den argentinska delen av publiken. Läs mer här.

Håll utkik

Nu väntar två matchfria dagar innan det på lördagskvällen är dags för Frankrike och England att mötas i kamp om tredjeplatsen. Båda lagen har fått hård kritik för sättet som de förlorade sina respektive semifinaler på, så nu återstår att se vilka som lyckas slicka sina sår och komma tillbaka starkast.