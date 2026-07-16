Krönikor: ”Vi hittar ändå ett sätt att förlora”

Till vänster: Argentinas Lionel Messi firar efter segern mot England. Till höger: Englands Harry Kane deppar efter förlusten.

Krönikörerna i de brittiska tidningarna är av förståeliga skäl modstulna efter onsdagskvällens förlust mot Argentina. Om anfallsstjärnan Harry Kanes insats i matchen skriver The Guardians Barney Ronay att ”Kane i praktiken gjorde lite lätt konditionsträning med vissa likheter med en VM-semifinal”.

I The Telegraph gör den tidigare landslagsspelaren Jamie Carragher en dyster jämförelse mellan den nuvarande engelska förbundskaptenen Thomas Tuchel och företrädaren Gareth Southgate.

”Vi tvingas acceptera att det inte spelar någon roll vem som är Englands förbundskapten eller hur gott rykte den personen har. Vi hittar ändå ett sätt att förlora”, skriver Carragher.

I Argentina är känslorna helt och hållet på den andra sidan av spektrat. I dagstidningen La Nación har en krönika av Federico Águila rubriken ”Lionel Messi, kaptenen med det modiga argentinska hjärtat”.

Águila utnämner semifinalen till ”Århundradets match” och skriver att spelarna ”bättre än några andra representerar den argentinska mentaliteten”.