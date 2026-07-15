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Lionel Messi och Valentin Barco. (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMMästerskapet

Krönikörer: En vändning som alla andra av Argentina

Av Daniel Persson
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Det var ännu en remarkabel vändning av Argentina i VM. Och nu återstår bara en match i hela mästerskapet för Messi och hans apostlar. Frågan är därför oundviklig: Kan detta lag gå hela vägen – igen?

När röken väl lagt sig efter semifinalen menar Aftonbladets Erik Niva att allt var både förutbestämt och självklart. För efter Argentinas kvittering fanns i princip bara ett lag kvar på planen:

”Och det var ett lag med blod i blicken. De argentinska anfallsvågorna fortsatte att slå in över engelsmännen, avsluten ven i och runt stolparna”, skriver han.

Dagens Nyheters Johanna Frändén skriver att hon nästan tror sig ha avslöjat en osynlig regel med detta Argentina.

”Är man andligt lagd och gillar Argentina så vet man ju att detta händer dem oftare än alla andra”.

Svenska Dagbladets Anders Lindblad intar en något mer oromantisk hållning:

”England får skylla sig själva”, skriver han.

Johanna Frändén: Låt oss aldrig mer räkna ut Messi och hans rövarband
krönika · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Erik Niva: Ofattbart, oundvikligt
krönika · Aftonbladet
Anders Lindblad: England får skylla sig själva
krönika · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
David Hytner: Argentina’s late double breaks England hearts in dramatic World Cup semi-final
krönika · www.theguardian.com
Lawrence Ostlere: The Messi superpower that sunk England and sent Argentina to another World Cup final
krönika · Independent
Noa Bachner: Allra mest obegripligt – det är en katastrof
krönika · Expressen
Simon Bank: England var en kvart ifrån – men inte nära
krönika · Aftonbladet
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