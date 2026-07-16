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Donald Trump och Gianni Infantino, arkivbild. (Dan Mullan / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Klart: Trump ska se finalen – och dela ut VM-pokalen

Av Patrik Dahlin
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Donald Trump kommer vara på plats på finalarenan i New Jersey när Spanien och Argentina gör upp om VM-guldet på söndag, meddelar Vita huset enligt AFP.

Vita husets talesperson Karoline Leavitt säger att presidentens närvaro ska kröna det ”mest framgångsrika” mästerskapet i USA:s historia.

Sky Sports-journalisten Rob Harris skriver på X att planen är att Trump ska dela ut VM-pokalen tillsammans med Fifa-basen Gianni Infantino.

Vita huset: Säkraste mästerskapet någonsin
AFP  · Ofta betalvägg
Rob Harris på X
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