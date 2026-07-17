VM-svepet: Norge är inte ett ”riktigt lag” – enligt Zlatan

Zlatan Ibrahimovic under ett evenemang i Stockholm i februari 2026. (Henrik Montgomery/TT)

Ställningen just nu

Inga matcher spelades under torsdagen och det är redan klart vilka lag som möts i finalen respektive matchen om tredjeplatsen. Klockan 23 på lördagskvällen avgörs bronsmatchen mellan Frankrike och England. Klockan 21 på söndag spelas finalen mellan Spanien och Argentina.

Zlatan: ”Norge är inte ett riktigt lag”

Under ett panelsamtal i New York på torsdagen gav Zlatan Ibrahimovic en pik till Norges fotbollslandslag. Det var i en utläggning om Englands VM som Ibrahimovic menade att engelsmännen inte slog några tuffa motståndare under turneringen. – Att vinna mot Norge, med all respekt för Norge, det är inte ett riktigt lag, sa Ibrahimovic och tillade att han är svensk och gärna retas med vårt nordiska grannland. England slog Norge i kvartsfinal i årets VM, innan man åkte ut mot Argentina i semifinal. Och Ibrahimovic var som sagt inte imponerad av det engelska laget – Titta er i spegeln och fråga er hur bra ni egentligen är, sa svensken. Läs mer här och här.

Fifa följer USA – vinnarna ska få ”mästerskapsringar”

För första gången i VM:s historia kommer vinnarna av årets final att – utöver VM-bucklan och guldmedaljer – också få ”mästerskapsringar”. Att tilldela det vinnande laget ringar är en tradition i USA och förekommer i alla de stora amerikanska sportligorna. Totalt har 2 026 ringar tillverkats, varav 30 stycken kommer att tillfalla vinnarna. De övriga 1 996 ringarna kommer enligt Fifa att kunna köpas av allmänheten, för att låta ”supportrar äga något unikt” från VM 2026. Läs mer här och här.

Spanien lugnar fansen: Yamal kan spela finalen

Inför Spaniens final mot Argentina på söndag har spanska medier oroat sig över att stjärnspelaren Lamine Yamal skulle kunna missa matchen på grund av skada. Under torsdagen tränade nämligen Yamal inte med resten av laget, samtidigt som hans vänstra lår var lindat. Men enligt det spanska landslaget är oron obefogad: Yamal kommer att kunna spela på söndag. Om han gör det blir han dessutom den tredje yngste spelaren någonsin att spela i en VM-final. Läs mer här och här.